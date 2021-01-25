Вставляют палки на каждом шагу: Путин рассказал о санкциях против МС-21

Российскому среднемагистральному самолету МС-21 вставляют палки в колеса чуть ли не на каждом шагу, заявил Владимир Путин на встрече со студентами.

"Но ничего, мы постепенно, даже если что-то приходится по графику производства что-то вправо сдвигать, все равно делаем и будем это делать, причем будем делать успешно", – цитирует президента телеканал "Россия 24".

Напомним, ранее американские и японские компании прекратили поставки компонентов для композиционных материалов, из которых сделано крыло МС-21.

Однако российские производители смоги найти замену зарубежным материалам. В декабре 2020 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что крыло из отечественных композитов прошло испытания и полностью подтвердило заложенные характеристики.

Кроме того, изначально планировалось, что на МС-21 будут стоять американские двигатели компании Pratt and Whitney, но в конце 2020 года в воздух поднялся лайнер с российскими силовыми установками ПД-14.