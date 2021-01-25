Летающее такси в столице скоро перестанет быть фантастикой

В "Лужниках" проходят испытания летающего такси. Это ответ столичных разработчиков на хронические московские пробки.

По габаритам машина будущего близка к наземному автомобилю и легко поместится на обычное парковочное место. Рассчитана она на двух пассажиров. Может поднять в воздух до 300килограммов, а разогнаться до 200 километров в час, сообщает корреспондент программы "Вести-Москва".

Как ожидается, в любую точку города дрон доставит за считанные минуты. Но есть ограничение: батареи хватит, чтобы преодолеть расстояние не более, чем в 100 километров. Как ожидают разработчики, беспилотники будут доступны всем – вызвать их не сложнее и не дороже, чем стандартное такси.

"Все столицы, крупные мегаполисы, я думаю, тестируют аналогичные летательные аппараты для того, чтобы стать первыми. Мы не хотим отставать. Не будем брать повышенных обязательств, но будем стараться не отстать от наших конкурентов", – рассказывает Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Пока проходят только испытания прототипа. Дрон не летает на дальние расстояния, а лишь ненадолго зависает в воздухе. Но, как ожидается, в массовое производство летающие такси могут поступить уже в 2025 году.