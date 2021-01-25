"КалашНаш": украинский завод представил АК под пять разных патронов

Украинский оборонный завод "Мaяк" объявил о создании мультикалиберной платформы "КалашНаш". Как утверждают разработчики, это оружие всего за две минуты можно переделать под один из пяти патронов, достаточно заменить ствол, затвор и магазин, сообщает предприятие на своей странице в социальной сети Facebook.

Платформа "КалашНаш" может использовать стандартные российские патроны 5,45х39 и 7,62х39, натовский 5,56х45 и американские 6,5х39 Grendel и 6XC Norma.

Завод "Маяк" обещает, что в ближайшее время гражданская версия "КалашНаш" появится на рынке спортивного и охотничьего оружия.

Стоит отметить, что именно украинский завод "Маяк" выпускает печально известные минометы "Молот". Сообщается, что всего за два года применения эти орудия взорвались 9 раз и унесли жизни 13 военнослужащих. Летом 2020 года Минобороны Украины объявило об отказе от минометов "Молот".