В Анапе из-за горящего камыша перекрывали трассу. Видео

Водители, проезжавшие вечером, 25 января станицу Анапскую наблюдали масштабное зарево – пламя распространилось по сухому камышу на площади 2000 квадратных метров.

После того как сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапка поступило оперативному дежурному МЧС по Краснодарскому краю, на тушение было направлено почти 100 человек и 33 единицы техники, в том числе высокой проходимости для тушения в труднодоступных местах.

Некоторые очевидцы заметно нервничали, когда инспекторы ДПС стали перекрывать трассу в непосредственной близости от бушующего пламени и на дороге образовался затор.

По некоторым данным, через несколько часов пожарным удалось локализовать возгорание на площади 800 квадратных метров. О полной ликвидации возгорания оперативные службы пока не сообщали. Однако, спасатели уточнили, что угрозы для населенных пунктов пожар не представляет.

Информации о пострадавших не поступало. Ситуация была взята на особый контроль ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.