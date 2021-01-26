Пожарного нокаутировало упавшим кондиционером. Видео

Сотрудник пожарной охраны Нью-Йорка пострадал во время работы на месте возгорания в Бруклине в минувший понедельник, 25 января. Инцидент запечатлела камера уличного наблюдения.

На записи видно, что спасатели обходили территорию, прилегающую к зданию, пострадавшему от огня. Внезапно на голову одному из них рухнул блок кондиционера.

Скорее всего, шлем спас пожарному жизнь, но без травм все же не обошлось – как сообщают местные СМИ, пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.