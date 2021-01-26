В Красноярском крае будут ликвидированы четыре медведя-шатуна

Четыре медведя-шатуна будут ликвидированы в Большемуртинском районе Красноярского края. Об этом передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Приказ опубликован министерством экологии и рационального природопользования края.

Выяснилось, что из института мониторинга лесных систем стали поступать обращения. Специалисты сообщали о том, что на территории района неоднократно были замечены четыре медведя. Звери представляют реальную угрозу здоровью и жизни людей.

Как отметили в ведомстве, обычно в это время года косолапые спят в своих берлогах. Скорее всего, их разбудили работающие лесорубы. Теперь звери злые и могут быть очень опасны. По оценке специалистов, это взрослые особи. В срок до 5 февраля они будут ликвидированы.