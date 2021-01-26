Экс-футболист "Сатурна" избил полицейских в Подмосковье

Бывший футболист подмосковного "Сатурна" и ростовского СКА Константин Ионов атаковал полицейских после их требования предъявить документы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов остановили Ионова вместе с его товарищем на улице Энергетиков подмосковного города Шатура, сообщает телеканал РЕН. 37-летний Ионов вступил в перепалку, а затем и вовсе нанес полицейским нескольок ударов.

В результате произошедшей драки у обоих представителей органов зафиксированы ушибы мягких тканей.

Ионов завершил профессиональную карьеру в 2016-м году. С тех пор занимается тренерской деятельностью в подмосковном городе Егорьевске.