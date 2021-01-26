В Перми жилой дом освобождают от сталактитов

В Перми устраняют последствия коммунальной аварии в доме № 32 на улице Капитана Пирожкова. В здании произошел прорыв труб, из-за чего сначала образовался водопад из кипятка, а затем ледяной каскад. Об этом сообщает ГТРК "Пермь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Все квартиры с первого по четвертый залило. Сталактиты начали ликвидировать в полдень в помощью топора и ножовки.

"Вот автовышка, вот топор, пила ручная сила, тепловая пушка. Будем отогревать максимально аккуратно, чтобы поберечь стекла у жильцов", – рассказал Александр Вотинов, подрядчик.

Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. Пока спасатели ехали на вызов, жильцы сами пытались бороться с кипятком.

"Прорвало батарею, напор кипятка. Когда приехали, везде вода, все бежит по стенам", – поделился Степан Найданов, друг семьи, проживающей в комнате на четвертом этаже.

Аварийные службы убрали лишнее давление, однако к их приезду полы уже были залиты кипятком. Пострадали все квартиры с четвертого по первый этаж.

"Техника, бывают аварии, зимой много перепадов температурных, и вследствие этого бывают аварии", – отметил Павел Бахтагареев, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Кировского района г. Перми.

Возможно, более подробно о причинах ЧП могли бы рассказать в управляющей компании "Домоуправление". В администрации района говорят, что с причинами и виновниками будут разбираться.