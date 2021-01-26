Дзюба рискует пропустить и второй тренировочный сбор "Зенита"

Нападающий футбольного "Зенита" Артем Дзюба может не принять участие во втором тренировочном сборе команды. Для этого ему необходимо сдать отрицательный тест на ковид.

Под вопросом и участие в сборе вратаря санкт-петербургской команды Андрея Лунева, сообщает агентство РИА Новости. Он также, как и Дзюба, пропускает первый сбор "Зенита" из-за ранее сданного положительного теста на ковид.

Напомним, что свой первый тренировочный сбор в ОАЭ "Зенит" завершит 27-го января. Второй сбор начнется 31-го января и продлится до 12 февраля.