Калашников объяснил идею разместить Путина на пятитысячной купюре

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал свою идею о размещении президента Владимира Путина на пятитысячной купюре. По его словам, он не собирается выносить данный вопрос на обсуждение.

Депутат Госдумы в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил, что таким образом хотел донести до общественности следующую мысль: на деньгах размещают определенные символы данного времени. Сергей Калашникову задали вопрос, что можно было бы изобразить на российских купюрах. Он, не видя другого символа, предложил разместить президента России.

Ранее стало известно, что Минфин США хочет разместить на 20-долларовой банкноте изображение темнокожей активистки Гарриет Табмен. Калашников, в свою очередь, предложил разместить на пятитысячной купюре Владимира Путина.