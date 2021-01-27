Под Тверью мужчина обнаружил соседку мертвой и обокрал ее квартиру

После смерти пенсионерки в Конаково в полицию обратился ее 30-летний внук. Он сообщил, что из комнаты родственницы в общежитии исчезла почти вся бытовая техника и украшения. Далеко ходить за подозреваемым полицейским не пришлось.

Список вещей, пропавших из квартиры старушки, получился довольно внушительным: телефон, телевизор, стиральная машина, микроволновая печь, электроплита с духовым шкафом, ноутбук и золотые украшения. Общая сумма ущерба составила больше 40 000 рублей.

По отпечаткам пальцев и следам обуви, которых в комнате оказалось предостаточно, правоохранители быстро вышли на соседа умершей женщины – 40-летнего ранее судимого мужчину.

Он признался в содеянном и рассказал, что зашел к соседке в гости и увидел ее мертвой. В голове у него тут же возник план стремительного обогащения. Злоумышленник перенес вещи покойной к себе в комнату.

Часть имущества он сдал в ломбард, а вырученные средства потратил на личные нужды. Оставшиеся деньги и непроданную технику сотрудники полиции изъяли и передали родственникам пенсионерки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.