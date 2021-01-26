Байден: строительство Nord Stream 2 – плохая сделка для стран Евросоюза

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что строительство "Северного потока – 2" является для Европы "плохой сделкой". Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Псаки добавила, что предыдущая американская администрация вводила санкции в отношении газопровода. Джо Байден планирует анализировать данные меры, консультируясь с коллегами из стран Евросоюза.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что проект Nord Stream 2 является не политическим, а экономическим, и подчеркнул, что позиция Берлина на эту тему неизменна.

В тот же день СМИ сообщили о возобновлении строительства газопровода в водах Дании трубоукладчиком "Фортуна".

19 января текущего года министерство финансов Соединенных Штатов сообщило о расширении ограничений против проекта. Под санкции попали трубоукладчик "Фортуна" и его владелец". Согласно санкциям запрещаются экспорт, валютные и банковские операции, а также блокирование имущества и активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции США в отношении газопровода, назвав их "враждебными действиями и неприкрытым игнорированием норм честной конкуренции".

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что применение санкций США в отношении "Северного потока – 2" является неуместным средством, а и назвала данные меры неприемлемыми. Меркель добавила, что официальный Берлин будет обсуждать реализацию проекта с новой администрацией Соединенных Штатов.

Газопровод "Северный поток – 2" прокладывается по дну Балтийского моря от России до Германии для прямых поставок газа в страны Евросоюза. Европа в основном поддерживает проект и участвует в его реализации. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, страны Прибалтики, Украина и Польша.