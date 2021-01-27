Гол и пас Ничушкина принесли "Колорадо" крупную победу над "Сан-Хосе"

"Колорадо Эвеланш" добился крупной победы над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу "лавин". Два очка набрал россиянин Валерий Ничушкин.

Нападающий "Эвс" забил сам и отдал результативную передачу на партнера. Помимо него в составе победителей забивали Йоонас Донской, Микко Рантанен, Самуэль Жирар, Девон Тэйвз и Брэндон Саад – автор дубля.

В составе "Сан-Хосе" голы на счету Райана Донато, Ноа Грегора и Логана Кутюра. Российский защитник "Шаркс" Николай Кныжов провел на льду 14 минут 27 секунд, но завершил игру без результативных действий.