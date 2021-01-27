На Ставрополье произошло смертельное ДТП со спецтехникой

В Изобильненском городском округе Ставрополья произошло смертельное ДТП с участием машины спецтехники. Один человек при столкновении погиб, ещё один госпитализирован медицинскими службами, сообщает ГТРК "Ставрополье".

В краевом управлении ГИБДД рассказали, что автокатастрофа случилась днём 27 января. Предположительно, на трассе вблизи посёлка Рыздвяный у автомобиля "УАЗ" разгерметизировалось заднее колесо. Из-за неисправности транспортного средства водитель потерял управление, вылетел на встречную полосу и столкнулся с машиной спецтехники "Урал". Водитель "УАЗа" скончался на месте, его личность устанавливают уполномоченные органы. В машине также находился один пассажир. Сейчас он находится в больнице.

Во время осмотра автомобиля найдены технические неисправности. Также шины машины на момент ЧП были в негодном для передвижения состоянии.