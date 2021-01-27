Тульский медик признался в убийстве собственного пациента

Медик из Новомосковска Тульской области признался в убийстве собственного пациента. Об этом журналистам рассказал руководитель следственного комитета Тульской области Владимир Усов, сообщает ГТРК "Тула".

Инцидент произошёл еще в мае 2020 года. Тогда в отделение реанимации Новомосковской городской клинической больницы был направлен 43-летний местный житель. Ему поставили "шок неясной этиологии".

В тот же день пациент был перемещён в Тульскую областную клиническую больницу. Уже там местные врачи решили, что у мужчины имеется закрытая черепно-мозговая травма. Через несколько дней пациент скончался.

Среди подозреваемых числился один из работников больницы. Он был задержан. В ходе следствия подозреваемый сообщил, что травма пациентом была получена в результате падения и удара о кафельный пол при перемещении его с кушетки на больничную кровать.

Усов отметил, что работник больницы признался в совершении преступления после установления с ним психологического контакта. Медбрату предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Работник осужден и приговорён к двум годам лишения свободы.