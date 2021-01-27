Рябков: в вопросе о продлении СНВ-3 Вашингтон отделил "мух от котлет"

Отношения между США и РФ не улучшатся, потому что они Вашингтоном заведены в тупик и имеются огромные расхождения по многим вопросам. Однако документ по СНВ-3 должен быть продлен и будет продлен. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Официальный представитель Президента РФ при рассмотрении Федеральным собранием вопроса о продлении ДСНВ сообщил, что накануне в МИД РФ состоялся обмен нотами с послом США Джоном Салливаном. Соглашение же вступит в силу после того, как российская сторона передаст американской свою ноту о завершении государственной процедуры, уточнил дипломат.

В Госдуме РФ по продлению договора СНВ-3 уже состоялось голосование полного состава собрания. Все фракции единогласно поддержали соглашение, добавил г-н Рябков.

По словам дипломата, Байден пошел на подписание соглашения по СНВ-3, так как в свое время входил в команду Обамы, который этот договор заключил. "Это существенный фактор с точки зрения внутриамериканских раскладов. Кроме того, лица, составляющие нынешнюю команду Байдена, изначально были настроены на то, что договор необходимо сохранить, поскольку он отвечает интересам безопасности США", – отметил замминистра иностранных дел РФ, добавив, что соглашение также отвечает и интересам России. Это сугубо паритетный документ, основанный на балансе интересов.

Теперь, по мнению г-на Рябкова, у дипломатов появился запас по времени в 5 лет, чтобы провести углубленные переговоры и выработать новое уравнение безопасности в этой сфере, без ущерба интересам РФ. И США должны быть к этому готовы. "Только по логике действующего ДСНВ, строго на паритетной основе, мы можем договориться. Опыт с Трампом показал, что другие подходы не работают", – подчеркнул дипломат в эфире программы "60 минут".

При этом в самом факте существования СНВ-3 г-н Рябков особо отметил роль посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, являющегося основателем данного документа и проводившего переговоры еще в 2008 – 2010 годах.

Между тем российский дипломат обозначил риски, которые могли бы возникнуть в случае непродления соглашения. "Мы оказались бы в ситуации, когда гарантии безопасности как России, так и США, были бы существенно ослаблены. Появились бы предпосылки для затратного наращивания вооружений. А сейчас мы имеем пять лет предсказуемости. Это время нужно потратить с умом на переговоры о будущем контроле над вооружениями", – считает замминистра иностранных дел РФ. По его словам, российская сторона к этому полностью готова и призывает американских коллег, как только сформируется команда, подключиться к таким переговорам.

Среди позитивных факторов дипломат назвал проявление ответственного подхода к вопросу контроля над вооружениями со стороны новой команды Белого дома. "Можно друг друга критиковать и заниматься обсуждением любых тем, где наши позиции расходятся, но стратегическая стабильность и контроль над вооружениями – слишком важная тема, чтобы становиться жертвами политической конъюнктуры. И хорошо, что в данном случае в Вашингтоне люди стали руководствоваться принципом – "мухи отдельно, котлеты отдельно", – заключил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.