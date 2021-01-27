Ни попить, ни помыться: в Домодедове из кранов течет черная вода

Сотни жителей огромного комплекса в Домодедове лишены чистой питьевой воды. Из кранов течет мутная жидкость, которую опасно использовать даже для бытовых нужд. Не дождавшись внятных объяснений от коммунальщиков, люди решили провести собственное расследование.

- Новорожденного сына купала в ванне, и на него пошла черная вода!

После серии подобных эксцессов водопроводные краны в жилом комплексе "Домодедово парк" открывают с осторожностью. Цвет воды может меняться от бледно-желтого до темно-бурого, но по-настоящему прозрачной она не бывает никогда.

- Невозможно жить в таких условиях. Дети, приходя со школы, не могут помыть руки!

Менять фильтры бесполезно, они наглухо забиваются слизью через несколько дней. При этом цифры в квитанциях только растут. На просьбы о перерасчете за подачу некачественной воды в управляющей компании не реагируют.

В управляющей компании с говорящим названием "Капитал" довольно неожиданно заявили, что проблемы с водой могут быть вызваны мероприятиями по очистке системы труб. Впрочем, от личной встречи с жителями и съемочной группой программы "Вести-Москва" коммунальщики из "Капитала" отказались. Комментировали ситуацию по домофону.

- А черная вода как связана с хлорированием воды?

- Чистим хлоридом марки А с целью улучшения ее качества и состояния.

Впрочем, рассказы о профилактике и хлорировании 10 тысяч жителей комплекса "Домодедово парк" слышат не первый год и больше им не верят. Люди начали собственное расследование. Одни уверяют, что причина в некачественно построенных водозаборных скважинах.

"Забор идет с 40 метров скважины. Конечно, там не будет хорошей воды", – считает Анастасия Коновалова.

Другие, обследовав окрестности, заговорили о локальной техногенной катастрофе. Буквально через дорогу от жилого комплекса, на поле бывшего колхоза "Большевик", располагается безымянное предприятие по переработке нефтепродуктов.

Заметив журналистов, рабочие разбегаются. Звоним по телефону указанному на одной из бытовок:

- Отходы какие то прямо на землю сливаются, шланги какие то, цистерны и на землю все льется.

Видимо, почувствовав неладное, собеседник бросает трубку. Не встретив ни одной живой души, обходим масштабное и явно действующее производство. Есть ли прямая связь между льющимися на землю нефтепродуктами и масляной пленкой на ванных и раковинах, пока неизвестно. Но, жители уверены: жидкость из крана уже сейчас по-настоящему опасна для здоровья.

"У нас делали общую экспертизу на наш дом, и экспертиза показала, что у нас формальдегид в воде!" – рассказывает Ксения Кулакова.

"На территории нашего ЖК есть детские сады и есть школы. Какую воду пьют наши дети? Мы призываем создать комплексную команду разных органов и проверить весь наш Пахринский округ на соответствие экологическим нормам", – возмущается Екатерина Осипова.

В местной администрации сигнал услышали и пообещали предпринять экстренные меры. Во-первых, жителей заверили, что отныне с них не будут брать плату за дни с откровенно грязной водой. Во-вторых, со временем пообещали и вовсе изъять у "Капитала" водоснабжающую систему после того, как управляющая компания за свой счет приведет ее в порядок.

"К третьему кварталу 2021 года эта инженерная инфраструктура будет передана в управление муниципальному предприятию", – пообещал Александр Двойных, глава городского округа Домодедово.

Звучит обнадеживающе. Но пока как минимум еще полгода жителям элитного комплекса "Домодедово парк" придется носить воду для питья в баклажках.