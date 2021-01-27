Хабаровского альфонса нашли в Москве

Житель Хабаровска, занимавшийся обманом женщин, задержан в Москве. Мужчина, похитив у очередной подруги вещи примерно на 90 тысяч рублей, попытался скрыться в столице. Об этом сообщает ГТРК "Дальневосточная", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как выяснилось, 32-летний злоумышленник уже был судим. Около месяца назад, познакомившись с женщиной, он переехал к ней, а позже завладел ключами от квартиры. Когда хозяйки не было дома, альфонс вынес оттуда ценные вещи: одежду и драгоценности.

Скрыться мужчине не удалось. Сейчас он доставлен сотрудниками уголовного розыска обратно в краевой центр.

- Задержанный сообщил, что сдал похищенные драгоценности – кольца и серьги – в ломбард. Подозреваемый проживал в Комсомольском районе Хабаровского края и неоднократно был судим за имущественные преступления, – уточнил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД РФ по г. Хабаровску Кирилл Блинов.

Возбуждено уголовное дело. Обманщику, заключенному под стражу, грозит до 5 лет тюрьмы.