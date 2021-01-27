В Архангельской области сгорел склад древесины

Сегодня около полудня в службу 112 поступило сообщение от работника ООО "Леспил", расположенного в селе Яренск Ленского района. Он заявил о пожаре на территории деревообрабатывающего предприятия в промзоне на ул. Магистральной.

"Металлический ангар полыхает открытым огнем. Людей внутри нет, все ушли на обед", — пояснил мужчина.

Пожарным ПЧ-25 понадобилось примерно полчаса, чтобы полностью ликвидировать пламя. Огонь повредил внутренне помещение ангара на площади 40 на 22 метра. Пострадал склад древесины, подготовленной на экспорт, а также лесопильные рамы. Никто не пострадал. Причина пожара и сумма ущерба будут установлены, передает ГТРК "Поморье", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".