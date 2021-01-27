В Южной Африке добыли редкий алмаз весом 378 карат

Алмазодобывающая компания Lucara Diamond, работающая в Южной Африке, добыла редкий драгоценный камень превосходного качества. Это уже вторая выдающаяся находка в 2021 году, сделанная на шахте в Ботсване.

Генеральный директор компании Эйма Томас отметила, что масса алмаза составляет 378 карат. Камень пополнил коллекцию исключительных драгоценностей. Как сообщает Mining Weekly, случившееся подчеркивает замечательный алмазный потенциал Ботсваны.

Шахта в Африке не впервые хвастается своей находкой. Например, в 2019 году там добыли огромный алмаз массой 1758 карат. Его вскоре приобрел модный дом Louis Vuitton.