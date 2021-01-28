28 января 2021 11:10 ГТРК "Иркутск"

В России создадут первый онлайн-музей Леонида Гайдая

В России появится первый онлайн-музей Леонида Гайдая. Его созданием занимаются иркутские кинематографисты. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Портал создают в гайдаевском стиле. Там нет никаких скучных и обычных экспонатов. Посетителям предлагают принять участие в интерактивной игре, в процессе которой можно познакомиться с жизнью режиссера и его семьи в Иркутске.

Доступ для всех желающих узнать что-то новое о знаменитом советском кинорежиссере будет открыт с 16 марта. Адрес сайта – гайдайцентр.ру. А пока на странице портала отсчет до дня открытия ведет нарисованная фигурка режиссера. Как отмечают устроители, их музейный проект станет первым, полностью посвященным мастеру советского комедийного кино.

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