В России создадут первый онлайн-музей Леонида Гайдая

В России появится первый онлайн-музей Леонида Гайдая. Его созданием занимаются иркутские кинематографисты. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Портал создают в гайдаевском стиле. Там нет никаких скучных и обычных экспонатов. Посетителям предлагают принять участие в интерактивной игре, в процессе которой можно познакомиться с жизнью режиссера и его семьи в Иркутске.

Доступ для всех желающих узнать что-то новое о знаменитом советском кинорежиссере будет открыт с 16 марта. Адрес сайта – гайдайцентр.ру. А пока на странице портала отсчет до дня открытия ведет нарисованная фигурка режиссера. Как отмечают устроители, их музейный проект станет первым, полностью посвященным мастеру советского комедийного кино.