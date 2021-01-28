За вынос мусора на карантине оренбуржец заплатит 15000 рублей

Вынес мусор – заплати штраф. В такой необычной ситуации оказался житель Оренбурга. Как передает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", накануне, 27 января Адамовский районный суд приговорил мужчину к административному штрафу.

Сумма не маленькая – 15 000 рублей. Выяснилось, что оренбуржец находился в обязательной самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус. Зная о том, что выход на улицу находится под запретом, мужчина, тем не менее, покинул квартиру, чтобы вынести мусор. Как отметили в пресс-службе суда, штраф выписан на законных основаниях.