Хавбек "Зенита" Мусаев продолжит карьеру в "Рубине"

Хавбек Леон Мусаев, выступающий за питерский "Зенит" и молодежную футбольную сборную России, продолжит карьеру в казанском "Рубине". Ранее сообщалось, что питерцы решили отдать полузащитника в аренду, но клуб из столицы Татарстана предложил выкупить права на игрока.

О грядущем переходе сообщил спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский, которого цитирует издание "Спорт-экспресс". "Рубин" заплатит за 22-летнего хавбека 500 тыс. евро или 46 млн рублей. Контракт футболиста будет рассчитан на пять лет.