В Дербенте задержан местный житель, устроивший пикник у Вечного огня

На видеоролике, который распространили в соцсетях в четверг, 27 января, запечатлено, как местный житель жарит шашлык у монумента "Скорбящая мать".

Мужчина рассказывал собравшимся за кадром людям, что может приготовить здесь крицу без углей. Зеваки, судя по смеху на заднем плане, сочли затею веселой.

Кулинара, который выбрал неподходящее место для приготовления шашлыка, задержали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию пресс-службы администрации города.