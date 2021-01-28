Коэффициент заболеваемости COVID-19 снизился – врачи прилагают все усилия

Число новых случаев заражения ковидом в России вновь увеличилось. За минувшие сутки – плюс 19 138 инфицированных – и это почти на полторы тысячи больше, чем прирост накануне. В Москве – почти три тысячи новых диагнозов. Более двух тысяч – в Петербурге. Коэффициент распространения инфекции в целом по стране опустился до минимума за все время пандемии. Ежедневно Роспотребнадзор проводит до 400 тысяч лабораторных исследований на наличие коронавируса. И уже разработана и готовится к регистрации новая тест-система, которая позволит в течение 40 минут определить, какой из мутаций ковида заражен пациент.

ИВЛ отключают, палаты дезинфицируют. В уфимской больнице № 10 из ковид-отделения выписали последнего пациента. С понедельника здесь начнут принимать плановых больных. Но если нужно, инфекционное отделение снова развернут за 48 часов.

Один за другим регионы выходят на плато: выписывавшихся больше, чем госпитализированных.

"Большие надежды возлагаем на создание коллективного иммунитета и снижение заболеваемости", – говорит Наталья Солошенко, главный врач

инфекционной клинической больницы № 23 Нижнего Новгорода.

И все-таки пока только надежды.

Это Нижний Новгород. Через стекло из зеленой зоны видно, что свободных коек в красной зоне – нет.

А это уже Курган. Больница на 100 мест, занято – 100. Быстро не выписывают: частое осложнение после ковида на сердечно-сосудистую систему.

Состояние народного артиста Василия Ланового ухудшилось. В начале января он вместе с женой Ириной Купченко заразился ковидом. С пневмонией был госпитализирован в московскую больницу имени Филатова. И вот теперь – перевели в реанимацию. Врачи называют ситуацию непростой, он говорят, что держат ситуацию под контролем.

"Ирина, супруга, думала, что на следующей неделе, вероятнее всего, выпишутся, но ему стало хуже, подключили к ИВЛ. Женщины любят кулачки зажимать, мужчины – пожелать Василию Семёновичу, чтобы он выздоровел", – рассказал Евгений Герасимов, народный артист РФ.

В Подмосковье начали эксперимент по вакцинации прямо на производстве. Сегодня бригада врачей работает на заводе протезирования.

В Ханты-Мансийском округе вакцинируют нефтяников Сургутского месторождения. А в Белгородской области "Спутник V" привезли в сельские медпункты.

Ученые и врачи совместно разрабатывают протокол вакцинации для онкологических больных. Тяжелое течение инфекции у них встречается в 3-4 раза чаще.

Эффективность и безопасность "Спутника" теперь планируют испытать в институте радиологии на 250 пациентах с онкозаболеваниями.

"В нашем исследовании не было пациентов с онкологическими заболеваниями в таком количестве, чтобы мы могли говорить о сравнении эффективности. Именно поэтому мы и планируем проведение отдельного исследования на этой очень уязвимой группе пациентов", – пояснила Дарья Егорова, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи.

А пока им советуют тщательно соблюдать меры защиты. Но не перебарщивать. Одевать поверх респиратора маску – как сейчас модно на Западе – наши врачи считают излишним и даже опасным – может развиться кислородное голодание и не только.

"Если надевают две маски, эту маску снимают, кладут в карман, это увеличивает риски, наоборот, заражения и никак не обеспечивает дополнительную защиту", – подчеркнул Павел Спичаков, эксперт по контролю качества медицинских изделий.

А в Москве скорая стала работать скорее. Бригады получили портативный экспресс-анализатор. 120 секунд и анализ крови готов. Это позволяет лучше прогнозировать состояние пациента.

Ученые пытаются узнать больше об ковиде. На Сахалине берут смывы с перил и кресел на вокзале, чтобы оценить вероятность заразиться в транспорте через руки.

А новосибирские биологи отправились в пещеры, чтобы взять мазки у летучих мышей. Исследователи уже нашли у них очень похожие на COVID-19 вирусы, но точного совпадения нет.

Происхождение вируса по-прежнему остается загадкой.