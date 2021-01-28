Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в марте в Швеции

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в назначенные сроки – с 22 по 28 марта в Стокгольме. Такое решение принял исполнительный комитет Международного союза конькобежцев. Пока не решен лишь вопрос о допуске зрителей на трибуны и билеты на турнир не продаются.

Ранее исполком ISU уже принимал решение провести чемпионат мира по фигурному катанию в столице Швеции в конце марта. Теперь, похоже, эта резолюция нашла подтверждение в рядах функционеров федерации, сообщает ТАСС: "Сроки и место турнира остались без изменений".

Швеция стала одной из стран Европы, где антиковидное законодательство достаточно лояльно и, видимо, этот тоже повлияло на решение ISU. Тем не менее, пока не решен окончательно вопрос о допуске на трибуны соревнований зрителей. Контрамарки на чемпионат мира пока не продаются ни онлайн, ни в билетных кассах Стокгольма.