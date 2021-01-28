Баскетбольные "Химки" проиграли в Евролиге "Фенербахче"

На подмосковной "Арене Мытищи" завершился очередной матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между "Химками" и турецким "Фенербахче". Гости одержали победу с преимуществом в 31 очко – 107:76.

"Химки" только в одной стартовой четверти обозначили борьбу, уступив очко – 22:23. Остальные три отрезка матча были за турками, но если в первая половина встречи не предвещала разгрома хозяев (44:53), то получив в третьей четверти "-17" (13:30), химчане далее были просто статистами на площадке.

В который раз лучшим в "Химках" был Швед, который набрал 29 очков, но его усилий оказалось мало. Подмосковная команда проиграла 21-ю встречу из 23-х и занимает последнее, 18-е место в таблице. "Фенер" одержал 13-ю победу и поднялся в восьмерку лучших.