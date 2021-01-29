Западный эксперт высоко оценил военный потенциал России

России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы.

Как передает РИА Новости, такое мнение высказал в статье для издания Berlingske экс-глава МИДа Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

По его мнению, на это указывают хорошо обученные и обновленные сухопутные войска, проявившие себя в Сирии, модернизированная авиация и система противовоздушной обороны.

Уффе Эллеманн-Йенсен напомнил, что РФ является сверхдержавой и благодаря своему ядерному потенциалу.

При этом дипломат невысоко оценивал надводные корабли России, которые, по его мнению, плохо подходят для крупных океанских операций, зато подчеркнул, что, наоборот, подводные лодки современны и хорошо вооружены.