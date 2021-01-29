Зеленский утвердил санкции против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которое касается санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.

Об этом передает пресс-служба Зеленского, не публикуя конкретный санкционный список.

В декабре прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил список 849 граждан Украины, против которых Россия ввела ограничительные меры. Среди них, в частности, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук, руководитель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько и ряд других.