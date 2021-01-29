Бродячие собаки загрызли домашнюю кошку под Новосибирском

В Новосибирской области на территорию частного дома поселка Верх-Тула пробрались бродячие собаки и загрызли кошку Филимону. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

"Вчера эта стая шакалов насмерть загрызла мою кошку, ребёнок плачет, кошку очень любит, никак не успокаивается. Неоднократно слышал про эту стаю, но особого внимания не придавал этому. Домой ехал. Подъезжаю к ограде, поворачиваю голову, смотрю – какая-то кошка лежит. И всё, понимаю, что это моя кошка. Начинаю подбегать к ней, из-за моей же ограды собак пять-шесть выбегает. И кошка в крови лежит. Ей всего годик был, Филимона звали. До сих пор не можем смириться с этим", – поделился Максим, местный житель.

Застали псы кота в предбаннике, где хозяин обнаружил кровь и клочья шерсти. О проблеме с дикими собаками уже ранее сообщалось. На жителей Дзержинского района Новосибирской области нападали стаи бродячих собак.