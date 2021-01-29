Во время снежного бурана во Владивостоке прохожие откопали из сугроба пенсионера

Во Владивостоке чудом спасли мужчину, откопав его из сугроба. Во время ураганного ветра и снегопада пенсионер поскользнулся и упал. В считанные минуты его занесло снегом, подняться он не смог.

Происшествие случилось на улице Толстого, передает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1" и "Россия 24". Упавший звал на помощь, но из-за непогоды его никто не услышал. Почти бесчувственного мужчину обнаружили случайные прохожие. Молодые люди погрузили его в свой автомобиль, отвезли домой и согрели. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.

Напомним, что в Приморском крае за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Синоптики объявили штормовое предупреждение: ветер достигал 30 метров в секунду. На дорогах снежные заносы и гололедица. Более 20 населенных пунктов оказались без света из-за аварии. Восемь поселков все еще ждут подачи электричества. Ремонтные бригады усилены сотрудниками из соседних регионов. Работу осложняет метель.