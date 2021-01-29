Девушки, разбившие витрину уфимского магазина табака, попали на камеры

В Уфе две девушки, разбив витрину магазина, похитили курительные смеси для кальяна. Камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке, сняли весь процесс. Правоохранителям не составило труда задержать грабительниц.

"По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде", – сообщили в пресс-службе МВД РФ по Башкирии.

Ограбление произошло в магазине табачных изделий микрорайона Сипайлово. На кадрах видно, как две коротко стриженные девушки разбивают ногами стекло и проникают в помещение. Далее они резво собирают товар с прилавков в сумки и уходят, передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканале "Россия 24". Ущерб после кражи составил более 13 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам задержали налетчиц 20-ти и 23 лет. Одна из девушек уже имеет судимость, вторая заявила, что хочет быть похожей на подругу. Они уже признались в преступлении, расследование уголовного дела продолжается.