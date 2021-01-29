Португальский парламент выступил за эвтаназию

Португальский парламент разрешил эвтаназию в стране. За законопроект проголосовали 136 португальских депутатов, против 78. Еще четверо воздержались, отмечает ТАСС.

Ранее эвтаназия была законодательно была разрешена в только четырех европейских странах Швейцарии, Нидерландах, Бельгии (в том числе и детей) и Люксембурге. Также эвтаназия легализована в западном полушарии в США, Канаде и Колумбии.

Решение о том, что запрет на эвтаназию нарушает права человека, вынес федеральный конституционный суд Германии.

Русская православная церковь считает эвтаназию недопустимой.