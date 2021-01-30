На испытаниях САУ "Коалиция-СВ" поразила цель шестью снарядами одновременно

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" успешно прошла испытания на полигоне, поразив цель одновременно шестью снарядами и таким образом подтвердив возможность ведения стрельбы в режиме "шквал огня". Об этом РИА Новости сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как отмечается, "Коалиция-СВ", действуя в режиме "шквал огня", ведет огонь по разным баллистическим траекториям для того, чтобы снаряды, выпущенные последовательно из одной установки, попали в мишень в один момент времени.

Источник рассказал, что достаточно ввести координаты цели в вычислительный комплекс установки или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена. Система управления САУ вносит корректировки в процессе стрельбы с учетом истинных скоростей полета снарядов (их замеряет радиолокационная станция "Коалиции").

Режим "шквал огня" на Западе называют Multiple Rounds Simultaneous Impact ("одновременный удар нескольких снарядов"). Он предназначен для организации артиллерийского налета с использованием одной или нескольких артиллерийских установок. Целый ряд иностранных гаубиц способны вести огонь в данном режиме. Например, немецкая PzH 2000 может уложить в одну цель одновременно пять снарядов, а шведско-финская AMOS – до восьми снарядов.

САУ 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработал нижегородский Центральный научно-исследовательских институт "Буревестник". Гаубица базируется на платформе танка Т-90. Она предназначена для поражения на расстоянии до 70 километров командных пунктов, бронированной техники, минометных и артиллерийских батарей, узлов связи, средств ПРО и ПВО, живой силы противника.

Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, которая позволяет принимать целеуказания по цифровому каналу связи, а также осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.