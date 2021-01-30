Бразилец Халк продолжит карьеру на родине

Нападающий Живанилдо Виейра де Соуза, более известный как Халк, возвращается в Бразилию. 34-летний футболист продолжит карьеру в клубе "Атлетико Минейро".

Контракт Халка с китайским "Шанхай СИПГ" истек, и футболист стал свободным агентом.. Попытки Халка найти команду в Европе не увенчались успехом. Бывший нападающий сборной Бразилии возвращается на родину, где продолжит выступления в "Атлетико Минейро". Когтракт рассчитан на полтора года.

Халк не выступал в Бразилии с 2005 года. Он играл в Японии, затем провел несколько лет в португальском "Порту". С 2012 по 2016 годы Халк был игроком "Зенита", в составе которого выиград чемпионат, Кубок и Суперкубок России.