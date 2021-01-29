Лукашенко рассказал, почему не отправит сына учиться на Запад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, какого будущего точно не хочет для своего сына Николая в плане образования. По словам главы государства, он не желает, чтобы его шестнадцатилетний наследник учился на Западе.

Во время встречи Лукашенко со студентами ему задали вопрос относительно университетского будущего его сына. Александр Григорьевич рассказал, что гуманитарные специальности на Западе — это промывка мозгов. Со временем такие студенты возвращаются на Родину и становятся "протестунами". Лукашенко считает, что западные вузы готовят агентов влияния в нашем обществе. По его словам, сын Николай и сам не хочет там учиться, сообщает телеканал СТВ.

Александр Лукашенко также не будет своему сыну советовать поступать в главный вуз страны — БГУ. Связано это с тем, что общество воспримет такое как "блат".

Белорусский лидер отметил, что для его сына неважно, в каком вузе он будет учиться.

В начале года Наиля Аскер-заде взяла интервью у Николая Лукашенко. Юноша отметил, что дают папе советы, которые тот воспринимает по-разному.