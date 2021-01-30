Смартфон, упавший в ванну, стал причиной смерти 12-летнего мальчика

Иркутский арт-блогер Анастасия Сосновская, известная в кругах, интересующихся искусством, рассказала об ужасной трагедии в ее семье на своей странице в Instagram. Погибший мальчик был сыном женщины.

Анастасия написала, что мальчика обнаружили мертвым в ванной 10 января, но причины его смерти выяснились только после проведенной экспертизы. Всему виной оказался смартфон, который стоял на зарядке и упал в воду. По заключению медиков, ребенок умер от поражения электрическим током.

Как рассказала женщина, заряжающийся старенький смартфон упал на живот ее сыну буквально на секунду, после чего мальчик сумел выкинуть его на пол. Однако было уже поздно. По словам Анастасии, ребенка пытались реанимировать в течение 40 минут, но спасти его так и не удалось.