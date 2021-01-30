В Израиле нашли пурпур времен завоевания Идумейского царства

В Израиле археологи обнаружили библейский царский пурпур. Фрагмент ткани относится к первому тысячелетию до нашей эры – точнее, ко времени завоевания библейским царем Давидом Идумейского царства.

Находка обнаружена недалеко от Эйлата, передает телеканал "Россия 24". Так называемый королевский пурпур – очень дорогой и стойкий краситель. Его получали из определенных видов моллюсков, обитавших в Средиземном море. По словам израильских экспертов, это самый ранний образец подобной ткани во всем Южном Леванте.