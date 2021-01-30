Детей и их спасателей, провалившихся под лед, выручили на Кубани

Беспечность, которая могла привести к трагедии: в Краснодарском крае местные жители спасли школьников, которые провалились под лед. Дети решили погулять в районе Карасунских озер. Двое мальчиков вышли на непрочный лед, а через несколько минут оказались в ледяной воде.

Случайными свидетелями произошедшего стали несколько мужчин, передает телеканал "Россия 24". Они бросились на помощь, но тонкий лед треснул, и спасатели сами оказались в полынье. На выручку им пришли еще несколько человек. Детям и взрослым помогли выбраться на берег. Отогреваться отправились в ближайшее кафе. Оттуда школьников забрали родители.