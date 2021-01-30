Спартаковец Урунов получил травму и не сыграет с "Пахтакором"

Полузащитник Остон Урунов не поможет "Спартаку" в контрольном матче с ташкентским "Пахтакором". Узбекский легионер красно-белых получил травму на тренировке.

Московский "Спартак" проводит второй тренировочный сбор в Объединенных Арабских Эмиратах. На 30 января запланирован контрольный матч с ташкентским "Пахтакором". Не сможет принять участие в игре узбекский легионер москвичей Остон Урунов. Спартаковец получил травму на тренировке.

Зато сыграют с первых минут полузащитник Йоррит Хендрикс и нападающий Педро Роша. Первый перешел в "Спартак" из голландского ПСВ. Второй вернулся из аренды во "Фламенго". "Спартак" начнет матч с "Пахтакором" в таком составе Александр Максименко — Айртон, Самюэль Жиго, Георгий Джикия, Андрей Ещенко — Йоррит Хендрикс, Михаил Игнатов, Зелимхан Бакаев, Алекс Крал — Педро Роша, Эсекьель Понсе.