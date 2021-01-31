Очередной "Триумф" заступил на боевое дежурство

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" заступил на дежурство в Самарской области. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

Система увеличит боевые возможности полка более чем в полтора раза. Она способна поражать самолёты, баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Передача "Триумфа" и первый боевой пуск прошли в декабре на полигоне в Астраханской области.

Затем комплекс перебросили под Самару, где базируется зенитный ракетный полк. Теперь его полностью перевооружили на новые типы зенитных ракетных систем, сообщает телеканал "Россия 24".