Эксперт назвал выгодные способы инвестирования 100 тысяч рублей

По словам финансового советника Анны Харченко, портфель инвестора в каждом случае формируется индивидуально и зависит от совокупности факторов: сроков вложения, желаемой доходности, склонность к риску, состоятельности и источников дохода, а 100 тысяч рублей вполне подойдут для создания инвестиционного портфеля.

Для короткого срока инвестирования и при небольшой склонности к риску эксперт говорит о вложениях в облигации федерального займа (ОФЗ), которые, в отличие от вклада, можно в любой момент продать, не потеряв проценты.

Более существенную доходность сулят корпоративные облигации, но они же несут и больше рисков. То же касается акций российских компаний, которые традиционно щедры на дивиденды. Однако не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, а создавать портфель, уточнил эксперт в интервью агентству "Прайм".

В настоящее время инвестициями на российском фондовом рынке занимаются более 8 млн россиян. По словам зампредседателя Банка России Сергея Швецова, масштаб перетока средств граждан на рынок капитала беспрецедентен для всей истории российского фондового рынка, начиная с 1991 года.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, переток средств клиентов банков с вкладов в фондовый рынок – новая и нормальная тенденция. Но он призвал с осторожностью пользоваться сложными продуктами для инвестиций в фондовый рынок, если нет опыта.