Кабмин профинансировал выплаты врачам за выявление онкологии у россиян

На выплаты медицинским работникам, выявившим онкологическое заболевание у пациентов, правительство России выделило более 1,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила в воскресенье пресс-служба кабинета министров.

Средства будут направлены в территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года.

Медицинские организации выплатят деньги сотрудникам, если онкология у пациента выявится во время диспансеризации или профосмотра. Диагноз должен быть подтвержден повторным обследованием.

Премьер-министр Мишустин также распорядился выделить 18,3 миллиарда рублей на привлечение новых специалистов-медиков в регионы.