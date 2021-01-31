Сотрудница Музея Победы рассказала, что ей нашептал президент

Во время осмотра экспозиций Музея Победы на Поклонной горе президент России Владимир Путин заметил неточность. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1".

Приветствие "Guten Abend! Bitte", прозвучавшее в реконструкции венского кафе, оказалось неправильным. Президент шепотом рассказал смотрительнице, что австрийцы приветствовали бы иначе. "Учить буду", – сказал Путин.

Позже Елена Анисимова поделилась с ведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным подробностями этого разговора. На просьбу озвучить верное приветствие она пообещала, что непременно выучит это слово.

"Я выучу это слово, досконально все узнаю и буду применять его в работе", – пообещала смотритель Музея Победы.