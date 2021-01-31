В здании вестибюля станции Петербургской подземки выбило окна

В воскресенье, 31 января, в Санкт-Петербурге на станции "Чернышевская" произошел инцидент, последствия которого запечатлели очевидцы.

Судя по фотографиям, здание вестибюля лишилось части стекол. Видно, что как минимум одна из рам получила повреждения.

В ГУП "Петербургский метрополитен" уже заявили, что их специалисты изучают все обстоятельства ЧП. Кроме того, в ближайшие сутки будут проверены аналогичные конструкции на других станциях городской подземки.

Отмечается, что "Чернышевская" недоступна для пассажиров, вход и выход ограничены.

Как уточняют местные СМИ, силовики назвали причиной произошедшего лопнувшее стекло, а в МЧС добавили, что остекление выдавило потоком воздуха.