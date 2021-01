Погибшие и раненые: взрыв в сирийском Аазазе

В городе Аазаз в провинции Алеппо на севере Сирии взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Погибли не менее шести мирных жителей, ранены не менее 25.

По данным телеканала "Аль-Джазира", машину подорвали на одной из улиц практически в центре города. Взрыв произошел в зоне контроля отрядов вооруженной сирийской оппозиции. Их поддерживают турецкие силы, передает ТАСС.

Another car bomb attack in Syria today. This one in the city of Azaz in Aleppo Governorate, under control of the Turkish-backed Syrian National Army. No details about casualties at this moment. pic.twitter.com/fc8cu6Wp9m