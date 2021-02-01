Плохая подработка. 17-летний наркодилер был задержан в Твери

В Твери полиция задержала несовершеннолетнего. Ему предъявлено обвинение на основании статьи "Покушение на сбыт наркотических средств", сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В СК региона рассказали, что 25 января 2021 года сотрудниками наркоконтроля Твери был задержан местный житель 17 лет. У молодого человека с собой было обнаружено 5 свёртков с наркотическим веществом. Масса найденного составляла не менее 3,62 грамм. Выяснилось, что вещества несовершеннолетний собирался распространить при помощи "закладок". Тем не менее по независящим от него обстоятельствам довести сделку до конца он так и не смог.

Решением суда молодой человек был помещён под стражу. Расследование дела продолжается.