Панды в зоопарке Вашингтона обрадовались снегу и попали на видео

На восточное побережье США обрушились сильные снегопады. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайного положения, школы перешли на дистанционное обучение. В Пенсильвании закрыты все административные здания. А вот в Вашингтоне многие такой погоде обрадовались: в центре города жители устроили массовую игру в снежки.

Но больше всех обрадовались панды из вашингтонского зоопарка. Видео, на котором запечатлены их зимние забавы, покорило соцсети. Животные устроили себе развлечение – скатывались с горок и купались в снегу.

❄️���� Slides, somersaults and pure panda joy. Happy snow day from giant pandas Mei Xiang and Tian Tian! ��������

