01 февраля 2021 17:38

Панды в зоопарке Вашингтона обрадовались снегу и попали на видео

На восточное побережье США обрушились сильные снегопады. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайного положения, школы перешли на дистанционное обучение. В Пенсильвании закрыты все административные здания. А вот в Вашингтоне многие такой погоде обрадовались: в центре города жители устроили массовую игру в снежки.

Но больше всех обрадовались панды из вашингтонского зоопарка. Видео, на котором запечатлены их зимние забавы, покорило соцсети. Животные устроили себе развлечение – скатывались с горок и купались в снегу.

Нравится снежная погода и жителям Московского зоопарка. На видео, опубликованном Instagram зоопарка, запечатлено, как играет в снегу большая панда.

"Снега с каждым днем становится все больше. Но для многих наших обитателей это не проблема. Панды Жуи и Диндин очень любят поваляться в сугробах", – отмечают представители зоопарка.

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