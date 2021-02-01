Семья из четырех человек отравилась газом на Ставрополье

В Предгорном районе Ставрополья погибла семья из четырёх человек. Двое из погибших – дети. В краевой прокуратуре рассказали, что смерть людей наступила в результате отравления угарным газом. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье"

Инцидент произошёл 1 февраля в частном доме посёлка Железноводский. По предварительным данным, в помещении случилась утечка бытового газа.

Погибшими стали двое взрослых, а также дети 2009 и 2015 годов рождения.

По факту ЧП начата проверка. На месте происшествия работают криминалисты.