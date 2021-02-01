Французская полиция задержала мужчину, выбросившего коробку с человеческой головой

В Тулоне в задержании подозреваемого, выбросившего картонную коробку с человеческой головой из окна, приняли участие десятки полицейских.

По информации очевидцев, публикующих в "Твиттере" записи с места событий, центр Тулона был частично перекрыт, при этом помимо полицейских в операции принимали участие военные.

Газета Le Figaro сообщила, что у задержанного человека руки были в крови. Кроме того, издание отметило, что мужчина выбросил коробку с головой из окна своей квартиры.

По предварительной информации, версия теракта в настоящее время не рассматривается.